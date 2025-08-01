Zelenskiy'den Liderler Düzeyinde Görüşme Teklifi

Zelenskiy'den Liderler Düzeyinde Görüşme Teklifi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için liderler düzeyinde görüşmelere geçmeyi önerdi. Zelenskiy, barış çabalarını desteklerken, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaşı sonlandırmak için liderler düzeyindeki görüşmelere geçmeyi öneriyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için çaba sarf ettiğini belirterek, "Başkan Trump'ın Rusya'nın savaşını ve tüm cinayetlerini sona erdirme, onurlu ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını görüyoruz ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, dünyada barış çabalarını destekleyen herkese minnettar olduklarını vurgulayarak, "Rusya'dan açıklamalar duyuyoruz ve eğer bu, savaşı adil bir şekilde sona erdirmeye ve gerçekten kalıcı bir barış sağlamaya ciddi bir şekilde hazır olduklarının bir işaretiyse ve sadece savaş için daha fazla zaman kazanma ve yaptırımları erteleme girişimi değilse, Ukrayna bir kez daha liderlik düzeyinde her an görüşmeye hazır olduğunu teyit ediyor" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olması gerektiğini aktaran Zelesnkiy, "Rusya'da kararları kimin aldığını ve bu savaşı kimin bitirmesi gerektiğini anlıyoruz. Tüm dünya da bunu anlıyor. Ukrayna, teknik düzeydeki açıklamalar ve görüşmelerden liderler arası görüşme düzeyine geçmeyi öneriyor. Bunu ABD önerdi, Ukrayna destekledi. Rusya'nın hazır olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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