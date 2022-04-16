Zelenski, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını istemiş
AA - Dildar Baykan Atalay - Dünya
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Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı. ABD, Soğuk Savaş döneminde SSCB'yi bazı terör gruplarına verdiği destek bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD'de yayın yapan Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.
"TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" LİSTESİNE ALINMASINI İSTEDİ
Zelenski, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.
SOĞUK SAVAŞ DÖENMİNDEN ALINMAMIŞTI
ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.