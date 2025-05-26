Zelenskiy, Berlin'de Barış Görüşmeleri İçin Geliyor

Zelenskiy, Berlin'de Barış Görüşmeleri İçin Geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Mayıs Çarşamba günü Berlin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşecek olan Zelenskiy, teknik barış görüşmeleri ve yeni yaptırımlar hakkında bilgi alacak.

Zelenskiy çarşamba günü berlin'e geliyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Mayıs Çarşamba günü sürpriz bir ziyaretle Berlin'e gelmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy ile yüz yüze görüşerek Ukrayna ile Rusya arasında olası teknik barış görüşmeleri konusunda atılabilecek adımları ele alacak.

Merz'in ayrıca, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı yeni yaptırım paketi hakkında da Zelenskiy'yi bilgilendirmesi planlanıyor. Bu yeni yaptırımlar, Moskova üzerindeki baskının artırılmasını ve Rusya'nın ciddi müzakerelere oturmasını hedefliyor. Zelenskiy, Berlin ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüşecek.

Bu ani planlanan ziyaret, Avrupa'nın barış çabalarındaki ivmeyi koruma girişiminin bir parçası olarak görülüyor. Görüşmelerde ayrıca Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin devamı konusuda ele alıncak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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