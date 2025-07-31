Zelenskiy, ABD ile Silah Tedariki Anlaşmalarında Mutabık Kaldı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile silah tedariki anlaşmalarının temel ilkelerinde mutabakata vardıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendimede bulundu. Zelenskiy, Ukrayna ordusunda daha fazla genç vatandaşın sözleşmeli asker olarak görev yapması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedariki için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zelenskiy, bu konuda Savunma Bakanı Denis Şmigal'in müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy, "Bugün ABD ile silah anlaşmalarının temel ilkeleri konusunda mutabakata vardım" dedi.

Konuya dair daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Geniş kapsamlı anlaşmalar hakkında Başkan Trump ile görüştüm ve bunları hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bu adım, hem ülkemizi hem de müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.