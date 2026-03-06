Haberler

Zelenskiy: ABD bizden destek talep etti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Orta Doğu'daki İran yapımı insansız hava araçlarına karşı Ukrayna'dan destek talep ettiğini duyurdu. Zelenskiy, gerekli önlemleri alması için yetkililere talimat verdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına yönelik mücadele için Kiev'den destek talep ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Orta Doğu'da İran tarafından gönderilen 'Şahed' tipi kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı korunma konusunda Ukrayna'dan belirli bir destek talebinde bulunduğunu bildirdi.

Gelen talep üzerine yetkililere talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, gerekli araçların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların bölgede bulunmasının temin edilmesi emrini verdiğini kaydetti. Zelenskiy, "Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
