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Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği '30 günlük ateşkes' teklifini reddetmeye hazırlandığını söyledi. Zelenski "Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor. Ateşkes fikrini sürüncemede bırakmaya çalışıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin sunduğu '30 günlük ateşkes' teklifine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"TRUMP'A SÖYLEMEKTEN KORKUYOR"

Zelenski açıklamasında, "Hepimiz Rusya Devlet Başkanı Putin'in cephede ateşkes fikrine cevaben sarf ettiği son derece öngörülebilir ve manipülatif sözleri duyduk. Aslında şu anda bunu reddetmeye hazırlanıyor. Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor.

"PUTİN MAKUL ÇÖZÜMLERİ İMKANSIZ HALE GETİRİYOR"

Bu nedenle Moskova'da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla çevreliyorlar ki ya başarısız olacak ya da mümkün olduğunca uzun süre sürüncemede kalacak. Putin bunu sık sık yapıyor; doğrudan 'hayır' demiyor ama işleri uzatıyor ve makul çözümleri imkansız hale getiriyor. Biz bunu Rus manipülasyonunun bir başka raundu olarak görüyoruz" dedi.

YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı sürdürmek istediğini vurgulayarak, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla 'baskı kurma' çağrısında bulundu. Acil ateşkesin sağlanması durumunda, ABD'nin bu durumu kontrol etme imkanının olduğunu açıkladığını belirten Zelenskiy, "Bu, Amerika ve Avrupa'nın imkanlarıyla kesinlikle mümkün" ifadelerini kullandı.

PUTİN: UKRAYNA'DA ATEŞKES KONUSUNDAKİ TEKLİFLERE KATILIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini söyledi. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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