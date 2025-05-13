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Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek
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15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da ateşkes için masaya oturacak olan Ukrayna lideri Zelenski daha gelmeden resti çekti. Zelenski'nin İstanbul'da yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ve Rus heyetinden başka isimlerle masaya oturmayacağı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti.

PUTIN'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Putin'in teklifini kabul eden ve Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" demişti.

ZELENSKI RESTİ ÇEKTİ

İstanbul'a gelmeden önce bugün yeni bir açıklama yapan Zelenski resti çekti. İstanbul'da yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenilen Zelenski'nin Rus heyetinden başka kimseyle masaya oturmayacağını aktardığı ifade edildi.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

TRUMP: BEN DE KATILABİLİRİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesi için çarpıcı açıklamalarda bulunarak toplantıya kendisinin de katılabileceğini ima etti. Trump "Uçarak gitmeyi düşünüyorum. Aslında perşembe günü çok fazla toplantım var ama sanırım bir ihtimal var. Orta Doğu'da bir yerde olacağım, ancak yararlı olacağını düşünürsem oraya uçarım" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımetinmert06:

hepsi gelecek masa istanbulda kurulacak

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Haber YorumlarıMehmet:

Putting gelmez

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