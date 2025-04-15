Zelenski: İngiltere, Fransa ve Türkiye'den İstanbul'da Karadeniz güvenliğini görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin İngiltere, Fransa ve Türkiye temsilcilerinin Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

Karadeniz'in güvenliğine ilişkin diplomatik temaslar devam ediyor. Temaslar kapsamında kritik bir görüşme Türkiye'de gerçekleşecek.

İNGİLTERE, FRANDA VE TÜRKİYE BİR ARAYA GELECEK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz güvenliği konusunda yürütülen diplomatik temaslar kapsamında İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin bugün Türkiye'de bir araya geleceğini açıkladı.

ZELENSKİY'DEN DİKKAT ÇEKEN PATRİOT AÇIKLAMASI

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ukrayna ziyaretine değinen Zelenski ayrıca, Rutte ile yaptıkları görüşmede hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli konu olduğunu, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerine ve bu sistemler için gerekli füzelere acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenski, "Patriot sistemleri savunma amaçlıdır. Biz bu sistemleri yalnızca talep etmiyoruz, aynı zamanda satın almaya da hazırız. Bu tamamen siyasi bir konu. Sistemler de, füzeleri de dünyada mevcut. Ancak Rusya'nın balistik saldırılarına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlayamayacağımız, alınacak siyasi kararlara bağlı" diye konuştu.