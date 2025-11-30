Haberler

Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar Haber Videosunu İzle
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Voledimir Zelenski, Fransız bir TV kanalında canlı yayına bağlandığı sırada bomba alarmı verildi. Sirenlerin çalmaya başlaması üzerine TV kanalı binası boşaltılırken panik anları ekranlara saniye saniye yansıdı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin canlı yayın sırasında bomba alarmı verildi ve TV kanalı binası boşaltıldı.
  • Ukrayna heyeti ABD saatiyle bu gece ABD'de olacak ve barış planı görüşmeleri Cenevre'den gelen notlara dayanarak devam edecek.
  • Savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için gereken adımların önümüzdeki günlerde netleştirilmesi mümkündür.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir Fransız TV kanalına canlı yayında bağlandığı sırada bomba alarmı verildi. Canlı yayın sırasında sirenler çalmaya başladı ve TV kanalı binası boşaltıldı. Yaşananlar saniye saniye ekrana geldi.

"SAVAŞIN ONURLU ŞEKİLDE SONLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini anımsatarak, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için gereken adımların önümüzdeki günlerde netleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

"UKRAYNA HEYETİ BU GECE ABD'DE OLACAK"

Zelenski paylaştığı geleneksel günlük görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi için Ukrayna heyetinin bugün yola çıktığını anımsatan Zelenski, "Ukrayna heyeti ABD saatiyle bu gece ABD'de olacak ve diyalog Cenevre'den gelen notlara dayanarak devam edecek." ifadesini kullandı.

"AMERİKAN TARAFI YAPICI DAVRANIYOR"

Ukrayna heyetinin ülkenin öncelikli çıkarları doğrultusunda çalışması gerektiğini ifade eden Zelenski, "Amerikan tarafı yapıcı davranıyor. Önümüzdeki günlerde savaşın onurlu bir şekilde nasıl sonlandırılacağına dair adımların netleştirilmesi oldukça mümkündür." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Ligden çekilmeleri kesinleşti! Tüm maçları hükmen yenik sayıldılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.