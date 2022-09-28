Zelenskiy'den referandum yorumu: Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Putin ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir

Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'taki sözde referandum sonuçları hakkında ilk yorumunu yaptı. Zelenskiy, ''Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Putin ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir'' dedi.

Rusya, işgal ettiği Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde referandum yapma kararı almıştı. Rusya, sözde referandum ile bu dört bölgeyi kendi topraklarına katarak koruması altına almayı hedefliyor. Referandum kararına dünyadan tepkiler yükselirken Ukrayna cephesinden ilk açıklama Zelenskiy'den geldi.

''KONUŞACAK BİRŞEY KALMADI''

Zelenskiy, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi. Böylece Ukrayna-Rusya Savaşı'nda barış umutları gitgide daha da zorlaşmış oldu.

REFERANDUM SONUÇLARI NE DİYOR?

Oyların tamamının sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya'da halkın yüzde 93,11'i Rusya'ya katılmaya "evet" dedi. Donetsk'te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75'inin Rusya'ya katılıma "evet" dediği aktarıldı.

''EVİMİZE GERİ DÖNÜYORUZ''

Zaporojye bölgesinin askeri-sivil idaresinin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede düzenlenen referandumun ardından ''Zaporojye'nin artık Ukrayna'nın parçası olmadığını' belirterek, "Bu karar nihai ve geri döndürülemezdir. Evimize, Rusya'ya geri dönüyoruz" dedi.