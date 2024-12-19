Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, 4.5 saat süren toplantıda 76 soruya cevap verdi.

PUTİN'DEN ZELENSKİ'YE "DÜELLO" DAVETİ

Bir gazetecinin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Orşenik füzelerini hafife aldığına dair haberleri hatırlatması üzerine Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna'yı düelloya davet etti. Putin şunları söyledi: "Oreşnik her şeyden önce yeni bir silah. Her sektörde yapılan bir çalışma elbette bir önceki silahın üzerine yapılır. Mühendislerimiz de tabii ki Sovyetler döneminin silahları üzerinde çalışarak yeni silah çeşitleri üzerine çalıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"NE OLACAĞINI GÖRELİM"

Bu modern bir silah. Oreşnik, orta menzilli bir silahtır. Orta menzilli silahlar bin, bin 500, 3 bin, 5 bin 500'e kadar menzile sahip oluyor. Dolayısıyla bu füzeleri düşürme şansları yok. Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok. Uzmanlarımız böyle bir düelloya hazır."

"ZELENSKİ: İNSANLARIN ÖLMESİNİ İLGİNÇ BULUYOR, SALAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Putin'e yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "İnsanlar ölüyor ve o bunu "ilginç" buluyor... Salak." dedi.