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Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın tüm hava savunma sistemlerini Kiev'de bir yerde toplayalım. Oraya Oreşnik füzesi atıp etkinliğini deneyelim, ilginç olur." sözlerine Volodimir Zelenski'den sert yanıt geldi. Zelenski, "İnsanlar ölüyor ve o bunu ilginç buluyor. Salak." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, 4.5 saat süren toplantıda 76 soruya cevap verdi.

PUTİN'DEN ZELENSKİ'YE "DÜELLO" DAVETİ

Bir gazetecinin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Orşenik füzelerini hafife aldığına dair haberleri hatırlatması üzerine Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna'yı düelloya davet etti. Putin şunları söyledi: "Oreşnik her şeyden önce yeni bir silah. Her sektörde yapılan bir çalışma elbette bir önceki silahın üzerine yapılır. Mühendislerimiz de tabii ki Sovyetler döneminin silahları üzerinde çalışarak yeni silah çeşitleri üzerine çalıştı.

Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: SalakRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"NE OLACAĞINI GÖRELİM"

Bu modern bir silah. Oreşnik, orta menzilli bir silahtır. Orta menzilli silahlar bin, bin 500, 3 bin, 5 bin 500'e kadar menzile sahip oluyor. Dolayısıyla bu füzeleri düşürme şansları yok. Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok. Uzmanlarımız böyle bir düelloya hazır."

"ZELENSKİ: İNSANLARIN ÖLMESİNİ İLGİNÇ BULUYOR, SALAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Putin'e yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "İnsanlar ölüyor ve o bunu "ilginç" buluyor... Salak." dedi.

Zelenski'den Putin'e sert yanıt: Salak

Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Rusya şuan yumuşak ve kontrolü davranıyorsa tek nedeni ukrayna halkini kaybetmek istemedigindendir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıİletim:

Bu zelensky yi bu putin tenhada öper yakında :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıcoo:

SALAK 2....(ZELENSKY)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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