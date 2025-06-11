Zayıflama iğneleri doğum kontrol haplarının etkisini azaltıyor mu?

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), zayıflama iğneleri yapılan kadınları, doğum kontrol haplarını etkili kullanmaları gerektiği yönünde uyardı.

MHRA yetkilileri, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçların alınmasının doğmamış bir bebeğe zarar verip vermeyeceğinin bilinmediğini söylüyor.

Yetkililerin bir diğer uyarısı da, zayıflama iğnelerinin aşırı kilolu veya obez kişilerde doğum kontrol hapının etkisini azaltabilmesi.

"Zayıflama iğnelerinin" popülaritesi artıyor. Bunun, birçok kadının söz konusu ilaçları güvenli şekilde kullanmadığı veya kullanımla ilgili doğru tavsiyeyi almadığı yönünde endişeler var.

İlaçların kusma ve ishal gibi yaygın yan etkileri ve midenin boşalmasını yavaşlatmaları nedeniyle, doğum kontrol hapının düzgün şekilde emilemeyebileceği düşünülüyor.

MHRA yetkilileri, kadınların GLP-1 tipi ilaçları (glukagon benzeri peptid 1 adı verilen hormonun vücutta çalışma şeklini taklit eden zayıflama ilaçları) alırken ve ilaç alımı sonrası hamile kalmaya çalışmadan önce belirli bir süre doğum kontrol hapı kullanmaları gerektiğini söylüyor: Wegovy ve Ozempic için iki, Mounjaro için ise bir ay önce bunu yapmak gerekiyor.

Ayrıca, Mounjaro kullanan ve doğum kontrol hapı alan kişilerin ilaca başladıktan sonra dört hafta boyunca prezervatif kullanmaları veya spiral veya implant gibi başka bir yönteme geçmeleri tavsiye ediliyor.

Doğum kontrolüne ilişkin tavsiyeler, ilaçlarla birlikte verilen hasta bilgilendirme broşürlerinde yer alıyor. Ancak MHRA buna karşın kendi kılavuzunu yayımladı.

İlaç güvenliği kurumuna göre şu durumlarda zayıflama ilaçları alınmamalı:

Kadınlar zayıflama iğnesi kullanmaya başladıklarında bu bilgi verilmeli ancak mesajın ulaşıp ulaşmadığına yönelik endişeler var.

'Bunu beklemiyorduk'

26 yaşındaki Natasha Major, birkaç yıl içinde üçüncü kez anne olmayı planlıyordu. Öncesinde kilo vermek için Mounjaro kullanmaya başladı ancak altı hafta sonra hamile olduğunu öğrenince şok oldu. Zira o sırada doğum kontrol hapı alıyordu.

Natasha Major, "Benim yumurtalıklarımda birçok küçük iyi huylu kist var. Polikistik over sendromu nedeniyle kolay ya da hızla hamile kalamıyorum. Bu yüzden daha büyük bir şok yaşadım. Başıma gelenler bana hiç mantıklı gelmedi" diyor.

Bebeğe zarar verebileceğinden ya da bebeğin düzgün gelişemeyeceğinden endişelenmiş Natasha. Tavsiye almak için doktorunu aramış. Doktoru ilacı bırakmasını istemiş.

Natasha, "İlk şoku atlattık ve gerçekten mutluyuz. Bunu beklemiyorduk" diyor ve ekliyor:

"Son iğneden üç saat sonra hamile olduğumu öğrendim. O zamandan beri iğne yaptırmadım.

"Bebeğin sağlıklı ve iyi olduğundan emin olmak için erken tarama yaptırdım. Küçük bir kalp atışı vardı ve her şey iyi görünüyordu."

MHRA'nın yanı sıra doktorlar ve eczacıların da, popüler GLP-1 ilaçları Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Victoza ve Ozempic'in güvenli şekilde kullanılmadığına yönelik endişeleri var.

Obezite (ve Tip 2 diyabet için Ozempic) tedavisinde kullanılan bu reçeteli ilaçlar, yemek yedikten sonra salınan bir hormonu taklit ederek insanların kendilerini tok hissetmelerini sağlıyor. Mounjaro ayrıca iştah ve kan şekeri kontrolü ile bağlantılı başka bir hormon üzerinde de etkili.

Bu iğneler sadece İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) verilerinde vücut kitle endeksleri çok yüksek kişiler için kullanılıyor.

Ancak herhangi bir eczaneden de - ki bu internet ortamında da olabilir - özel olarak da satın alınabilir.

Zayıflama iğnelerine talep o kadar fazla ki sosyal medyada ve güzellik salonlarında, herhangi bir tıbbi tavsiye ya da reçete olmaksızın, kilo vermek için hızlı bir çözüm olarak yasa dışı şekilde satılıyorlar.

MHRA, herkese bu ilaçları almanın riskleri ve faydaları hakkında, reçeteyi yazan kişiyle konuşmalarını ve bir doktor veya eczacı ile konuşarak potansiyel yan etkilerini anlamalarını tavsiye ediyor.

Kurumun şimdi harekete geçmesinin nedeni, halkın ilaçların şüpheli yan etkilerini bildirebildiği Sarı Kart programına yapılan, hamilelikle ilgili yaklaşık 40 bildirim. Bunlardan bazıları istenmeyen gebeliklerle ilgili.

MHRA yetkililerinden Dr. Alison Cave, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda "Bu ilaçların doğmamış bebeğe zarar verebileceğine dair" kanıtlar olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ancak insanlarda aynı etkilere sahip olup olmadığımızı bilmiyoruz. Bunu belirlemek için çok daha fazla veriye ihtiyaç var."

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar genellikle klinik araştırmalara dahil edilmiyor. Bu nedenle onlara ilişkin güvenli bilgiler eksik.

Dr. Cave, "Bu ilacı kullanıyorsanız ve hamileyseniz, ilacı mümkün olan en kısa sürede kesmek için doktorunuzla konuşmalısınız" diyor.

İngiltere Ulusal Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Sukhi Basra'ya göre kadınlar, ilaçları ne zaman bırakacakları konusunda kafalarında soru işareti oluşursa, tavsiye almak için eczanelerini ziyaret etmeli ve ilaçları her zaman resmi bir eczaneden almalı.

Epsom ve St Helier Üniversite Hastaneleri'nde gebelik uzmanı ve danışman olarak görev yapan Dr. Bassel Wattar, implant ya da rahim içi spiralin, enjeksiyonlar yapılırken ağızdan alınan doğum kontrol hapına kıyasla "daha sağlam bir doğum kontrolü" yöntemi olduğunu söylüyor.

Çok fazla kilo vermek bazen bazı kadınların hamile kalma ihtimallerini artırmalarına yardımcı olabilir. Ancak Dr. Bassel Wattar bunun "bu ilaçlardan arınma döneminden sonra hamileliğin güvenli şekilde planlanabilmesini sağlamak için" uzman doktorların denetiminde planlanması gerektiğini belirtiyor.

İngiltere'de Hamilelik Danışma Servisi (BPAS), ülkede kadınların tercih ettikleri doğum kontrol yöntemine erişmeye çalışırken "önemli zorluklarla karşılaştıklarını" kaydediyor.

BPAS'a göre randevu eksikliği, uzun bekleme listeleri ve yüksek maliyetler, anne olmak isteyen kadınların karşılaştıkları engellerden sadece birkaçı.

BPAS, kadınlara ihtiyaç duydukları seçeneklerin sağlanması için daha iyi bir plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.