Zanzibar'ın Nungwi bölgesinde yangında 6 otel ve 40'tan fazla iş yeri hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Nungwi'de bir ekmek fırınından kaynaklandığı bildirilen yangında 6 otel ve 40'tan fazla işletme zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çok sayıda kişi tahliye edildi.
TANZANYA'nın Zanzibar bölgesine bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve çok sayıda iş yeri hasar gördü.
Tanzanya'nın turistik bölgesi Zanzibar'a bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve 40'tan fazla işletmenin zarar gördüğü belirtildi. Ekmek fırınından kaynaklandığı bildirilen yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililer, kısa sürede büyüyen yangında çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı