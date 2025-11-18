Zagreb'de Gökdelende Yangın Çıktı

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de bir gökdelende yangın çıktığı bildirildi.

Hırvatistan basını, başkent Zagreb'de 'Vjesnik' ismiyle bilinen gökdelende gece saatlerinde yangın çıktığını duyurdu. Zagreb İtfaiye Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, alevlerin binanın iç kesimlerinde aktif olduğu ve söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye erinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, yangının çıktığı saatlerde binada kimsenin bulunmadığı ve can kaybı olmadığı da aktarıldı.