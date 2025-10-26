Haberler

Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Güncelleme:
Çin'in Çongçing kentinde her hafta sonu düzenlenen "çöpçatan pazarı", dijital flört uygulamalarına geleneksel bir alternatif sunuyor. Bekarlar ve çocuklarına eş arayan ebeveynler, akıllı telefonlar yerine park duvarlarına astıkları posterlerle tanıtım yapıyor. Yaş, meslek, maaş, boy ve hatta aile gelirinin yer aldığı bu ilanlar, ülkede hızla yaygınlaşan benzersiz bir eş bulma geleneğini yaşatıyor.

  • Çin'in Çongçing kentinde her hafta sonu yüzlerce bekar bir parkta eş arıyor.
  • Katılımcılar kendi hazırladıkları ilanları parktaki duvarlara, ağaçlara ve panolara asıyor.
  • İlanlarda meslek, boy, gelir durumu ve anne babanın emekli maaşı gibi ayrıntılar yer alıyor.
  • Parka çocuklarına eş arayan anne ve babalar da geliyor.
  • İlk çöpçatan pazarı 2004 yılında Pekin'de başladı ve diğer büyük kentlere yayıldı.
  • İlanlarda yaş, boy, kilo, eğitim durumu ve kötü alışkanlıklar gibi kriterler belirtiliyor.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing kentinde her hafta sonu alışılmadık bir buluşma yaşanıyor.

YÜZLERCE BEKAR PARKTA EŞ ARIYOR

Şehrin en büyük parklarından biri, hafta sonu sabahları yüzlerce bekarın eş arayışına sahne oluyor. İnternet üzerinden tanışma uygulamalarına alternatif olarak ortaya çıkan bu "çöpçatan pazarı", dijital flört kültürüne meydan okuyor.

Yüzlerce bekar bu parkta astığı ilanla kendine eş arıyor

KENDİ HAZIRLADIKLARI İLANLARI PARKTAKİ DUVARLARA VE AĞAÇLARA ASIYORLAR

Etkinliğe katılanlar, akıllı telefonlar yerine kendi hazırladıkları ilanları kullanıyor. Renkli kağıtlara yazılan bilgiler parktaki duvarlara, ağaçlara ve panolara asılıyor. Bu "profillerde" sadece isim veya yaş değil; meslek, boy, gelir durumu, hatta anne babanın emekli maaşı gibi ayrıntılar da yer alıyor. Bazı katılımcılar posterlerine fotoğraflarını ve telefon numaralarını da ekliyor.

Yüzlerce bekar bu parkta astığı ilanla kendine eş arıyor

ÇOCUKLARINA EŞ ARAYAN ANNE VE BABALAR DA GELİYOR

Parkta toplananların önemli bir kısmı aslında bekarlar değil; çocukları için uygun aday arayan anne babalar. Emekli yaşlılar, ellerinde çocuklarının profillerini taşıyarak "münasip bir eş" bulma umuduyla her hafta parkta yerini alıyor. Buna karşın, kendi inisiyatifiyle gelip ilanını asan gençler de azımsanmayacak kadar çok.

Yüzlerce bekar bu parkta astığı ilanla kendine eş arıyor

"AİLEMDEN KAÇIP BURAYA GELİYORUM"

Etkinliği yerinde gözlemleyen Wall Street Journal muhabirlerine konuşan 33 yaşındaki Zhou Jinshan, ailesinin evlilik konusundaki baskısından bunaldığını dile getirdi. Zhou, "Anneme göre artık çok geç kaldım. Onların endişesinden kurtulmak için buraya geliyorum" dedi. Gao Abla adlı bir kadın ise her hafta onlarca ilanı toplayarak parka getirdiğini, isteyenlere uygun adaylar bulmak için aracılık yaptığını anlattı.

Yüzlerce bekar bu parkta astığı ilanla kendine eş arıyor

PEKİN'DE BAŞLADI, TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Çin'de ilk "çöpçatan pazarı" 2004 yılında başkent Pekin'de kurulmuştu. Zamanla bu etkinlik, Şanghay, Guangzhou, Chengdu ve diğer büyük kentlere yayıldı. Kentleşmenin ve dijitalleşmenin hızına rağmen, bu geleneksel tanışma yöntemi özellikle orta yaş ve üzeri kesim tarafından hâlâ ilgiyle sürdürülüyor.

İLANLARDAKİ KRİTERLER TARTIŞILIYOR

Park duvarlarını süsleyen ilanlarda yer alan talepler ise kimi zaman şaşkınlık yaratıyor. Bir kadın, "29 yaşını geçmemiş, 1.72 metreden kısa, 65 kilo civarında ve kötü alışkanlığı olmayan" bir partner aradığını yazarken; genç bir erkek, "üniversite mezunu, dövmesiz ve kilolu olmayan" bir kadınla tanışmak istediğini belirtti.

