Yüz binlerce kişinin önünde kavga eden kadınlar, göğüslerinin açılmasına bile aldırış etmedi

ABD'nin California eyaletindeki Inglewood'daki Sofi Stadyumu'ndaki bir konser sırasında yüz binlerce kişinin önünde kavga eden kadınlar, göğüslerinin açılmasına dahi aldırış etmedi. Kadınlardan birinin yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.