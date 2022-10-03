Yüz binlerce kişinin önünde kavga eden kadınlar, göğüslerinin açılmasına bile aldırış etmedi
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ABD'nin California eyaletindeki Inglewood'daki Sofi Stadyumu'ndaki bir konser sırasında yüz binlerce kişinin önünde kavga eden kadınlar, göğüslerinin açılmasına dahi aldırış etmedi. Kadınlardan birinin yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindekiSofi Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser sırasında ilginç bir olay yaşandı.
BİR ANDA KAVGAYA TUTUŞTULAR
Konsere gelen kadınlardan ikisi, herkesin gözü önünde bir anda kavgaya tutuştu. Birbirlerinin kıyafetlerini koparan kadınlar, kavga sırasında göğüslerinin açılmasına dahi aldırış etmedi.
YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI
Kadınlardan birinin yüzünün kanlar içinde kaldığı görülürken, ikili arasındaki kavga, başka bir konuk tarafından yatıştırıldı.