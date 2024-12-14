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Yüreklere su serpen açıklama: Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay içinde bitebilir

Yüreklere su serpen açıklama: Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay içinde bitebilir
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Rusya-Ukrayna savaşının birkaç ay için bitebileceğini açıkladı.

Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi olarak belirlediği Keith Kellogg, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitebileceği sinyalini verdi. Keith Kellogg, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev arasındaki ihtilafın Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

Kellogg, Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir barış anlaşmasına varmaları için Washington'a davet etme olasılığı da dahil olmak üzere kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.

TRUMP, '24 SAAT İÇİNDE ÇÖZERİM' DEMİŞTİ

Trump, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın, Biden değil kendisi başkan olsaydı hiç başlamayacağını ifade etmişti. Ayrıca, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı 24 saat içinde çözmeyi amaçladığını dile getirmişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kaydetmişti.

"ÇOK TEHLİKELİ VE APTALCA"

Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği Amerikan füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olduğunu savunmuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar." değerlendirmesini yaptı. Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füze atmasına izin verilmesi fikrine kesinlikle katılmadığını vurgulayan Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Biz sadece bu savaşı tırmandırıyoruz ve daha da kötüleştiriyoruz. Bunun yapılmasına izin verilmemeliydi." dedi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak istediğini, bunun için iki tarafla da görüşmek durumunda olduğunu dile getirerek, "Ukrayna'yı terk edecek misiniz?" sorusunu "Bir anlaşmaya varmak istiyorum ve bir anlaşmaya varmanın tek yolu, terk etmemektir." şeklinde yanıtladı.

"BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURUNCA ÇÖZECEĞİM"

Kendisinin görevde olduğu taktirde, "Putin'in asla Ukrayna'yı işgal etmeyeceği" şeklindeki söylemini yineleyen Trump, başkanlık koltuğuna oturunca bu sorunu çözeceğini belirtti. 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna "Bunu söyleyemem, bu uygun olmaz." diye yanıtlayan Trump, başkanlığında bu savaşa öncelikli olarak eğileceği mesajını verdi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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