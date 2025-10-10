Yunus Şimşek, San Francisco'daki Toplantıda Filistin Soykırımını Kınadı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Küresel Hemşireler Birliği (GNU) toplantısına Türkiye'yi temsilen katılan Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, konuşmasında " Filistin'de yaşanan soykırımı kınıyorum" dedi.

Beş panelistten biri olarak yer aldığı 'Safe Staffing' başlıklı oturumda konuşan Şimşek, "Bu bir savaş değil, bir insanlık suçudur. Sağlık çalışanlarının hedef alınması, insanlığın vicdanında silinmeyecek bir yaradır" ifadelerini kullandı.

Özgür, tam bağımsız bir Filistin vurgusu yapan Şimşek, "Toplantıdaki duruşum, delegeler tarafından insanlık adına cesur bir çağrı olarak değerlendirildi" diye konuştu.