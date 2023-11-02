Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 93 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ekim'de saat 07.00'de ve 10.20'de Datça açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.