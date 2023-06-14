Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 kişi öldü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında Libya'dan ayrılan mültecileri taşıyan gemi battı. Faciada 17 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği, Mora kıyılarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 göçmenin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

YUNAN ORDUSU KURTARMA OPERASYONU DÜZENLEDİ

Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, kazanın İyon Denizi'ndeki uluslararası sularda meydana geldiğini, şiddetli rüzgara rağmen kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirtti. Kurtarma operasyonuna, Yunanistan ordusuna ait bir donanma gemisi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra bölgede bulunan 6 bot da katıldı.

LİBYA'DAN AYRILMIŞLAR

Faciadan kurtarılanların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, 4 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Libya'dan ayrılıp, İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyrukları henüz açıklanmadı. Yetkililer teknedeki hiç kimsenin can yeleği giymediğine dikkat çektiler.