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Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi.

ARTÇI SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Mora Yarımadası'nın batısında yerel saatle 09.12'de kaydedilen deprem, Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından 5.8 olarak bildirildi. Sarsıntının ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ve hasar bildirimi yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yunanistan Deprem Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Bordo Bere:

NARKÖRLÜK YAPMAYIN ADAMLAR DEPREMDE GELIP COK YARDIM ETTILER

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Hakan Celik:

haksız mıyım : uluma ve havlama sesi duyuyorum doğru mu ?

237
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haksız mıyım:

sana kızmıyorum artık, gerçekten acıyorum. keşke hakaret etmekten fazlasını yapabilsen

yanıt1
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ekaf paseh:

Çok geçmiş olsun yardım lazımsa suriyelileri gönderelim yardım etsinler

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haksız mıyım:

biraz sonra da gazze ye neden yardım etmiyoruz dersiniz değil mi? sizde bir kabahat varsa bir müslüman olarak size kanarsam bende bin suçluyum.

yanıt28
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ARSLANOĞLU Hakan:

Sabah 5 sularında olmuş sanırım. o nedenle 5,7 büyüklüğünde olmuş olabilir. Yarın sabah tekrarı olursa fay hattı saat 9 veya 9,5 gibi geçerse memnun oluruz.

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Sercan Özdinc:

Seçim iptal olmalı 3 gün yas ilan edilmeli

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Ayşegül Öztabak:

çok geçmiş olsun komşu.

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mardinli yiğit:

hemen bütçemizin yarısını onlara gönderelim acil..

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ARSLANOĞLU Hakan:

Komşu ayağı öt ayağı. Türkiye'nin bir tane bile komşusu yoktur.

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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