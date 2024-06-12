Yunanistan'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi

Bu yazın ilk sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kalan Yunanistan, antik Akropolis turistik alanını kapattı, okulları tatil etti ve Atina genelinde sağlık görevlileri görevlendirdi. Sıcaklıkların, Güney Afrika'dan sıcak hava ve toz getiren güney rüzgarları nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri ülkenin bazı bölgelerinde 43 dereceye (109 Fahrenheit) ulaşması bekleniyordu.

Dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan ve Parthenon Tapınağı'nı içeren Akropolis tepesi, öğlen saat 12:00'den akşam 17:00'yekadar kapalı tutuldu ve Kızıl Haç personeli turistlere su dağıttı. Ülke genelinde birçok ilkokul ve anaokulu iki gün süreyle kapatılacak.

Yunanistan, Avrupa'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerinden biri. Geçen yıl, artan sıcaklıklar ölümcül orman yangınlarını tetiklerken, düzensiz yağmurlar kayıtlara geçen en kötü sel felaketlerine neden oldu ve bu felaketler tarım ürünlerine ve geçim kaynaklarına zarar verdi. Bilim insanları, geçen kışın şimdiye kadarki en sıcak kış olduğunu ve düşük yağış miktarının daha fazla yangın riski oluşturduğunu söylüyor.

Benzer koşullar, geçen yıl Portekiz, Fransa, İspanya ve İtalya da dahil olmak üzere Güney Avrupa'nın büyük bir kısmında görüldü ve bu ülkelerdeki yangınlar onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan'da bu yıl yangınlar beklenenden daha erken başladı, Mart ayında bile yangın görüldü.