Yunanistan'da Parnitha Dağı'ndaki orman yangını ulusal orman alanına sıçradı

Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan tarihi bölge Attika'da yer alan Parnitha Dağı'ndaki orman yangını ulusal orman alanına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının yarın rüzgar hızının azalması ile kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın Attika bölgesinde yer alan Parnitha Dağı'ndaki orman yangını ulusal orman alanına sıçradı.

Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan tarihi bölge Attika'da yer alan Parnitha Dağı'ndaki orman yangını ulusal orman alanına sıçradı. Dün sabah saatlerinde Parnitha Dağı'nın eteklerindeki Fyli bölgesinde çıkan yangın Aya Paraskevi yerleşim bölgesinde büyük hasara neden olurken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Aya Paraskevi'deki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ulusal orman alanına ulaşan yangına 8 uçak ve 9 helikopter ile müdahale edildiği belirtilirken, yangının yarın rüzgar hızının azalması ile kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor. - ATİNA