Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliyeler Gerçekleşti

YUNANİSTAN'ın Ahaia, Sakız Adası ve Epir bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunanistan'ın Ahaia, Sakız Adası ve Epir bölgelerinde orman yangınlarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiğini ve acil yardım hattı üzerinden bölge halkına uyarı mesajları gönderildiğini açıkladı. Yunan basını, gece saatlerinde Kefalonya ve Megara'da da yangın çıktığını duyurdu.