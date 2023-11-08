Yunanistan'da kıyıya vuran binlerce sardalyayı yerel halk topladı

Yunanistan'ın Koufonisia Adası'nda binlerce sardalya kıyıya vurdu. Çevredekiler kıyıda çırpınan balıkları elleriyle ve fileyle toplamaya çalışırken birçok balığın ise telef olduğu görüldü.

Yunanistan'ın Koufonisia Adası'nda binlerce sardalya kıyıya vurdu. Çok sayıda sardalyanın kıyıya vurması sonucu ada sakinleri balıkları elleriyle hatta fileleriyle toplamaya çalıştı. Kıyıya vuran çok sayıda balık telef olurken Yunan yetkililer durumu, 'Büyük balıklardan kaçmak için açık denize gitmek yerine iç kısımlara yönelmek' olarak değerlendirdi.

Koufonisia Adası'nda akşam saatlerinde kıyıya vuran binlerce sardalya, ada sakinlerine 'deprem' endişesi yaratırken Yunan yetkililer tarafından açıklama yapıldı. Yunan yetkililer, "Yönlerini kaybeden küçük balıklar , büyük balıklar tarafından kovalanarak sahil kenarına ulaştı . Yırtıcılardan kaçmak için açık denize gitmek yerine iç kısımlara gittiler." dedi.

BALIKLAR DAHA ÖNCE DE KIYIYA VURDU

Sardalyaların kıyıya vurması sonrası açıklama yapan yetkililer, benzer olayların daha önce Koufonisia'nın yanı sıra Evia ve Selanik'te de yaşandığını açıkladı. Yunan yetkililer, "Bu olayın gaz aramaları vb. diğer durumlarla hiçbir şekilde ilgisi yoktur ve herhangi bir endişe nedeni yaratmaz." şeklinde konuştu.