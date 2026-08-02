Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri çarpıştı

YUNANİSTAN'da, orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopterinin çarpıştığı bildirildi. Yetkililer, kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı