Yunanistan'da ''Havlu hareketi'' sonrası plajlardaki şezlonglar bir bir toplandı. İşletme sahipleri alarma geçti

Paros adasında Mikri Santa Maria plajında "Havlu Hareketi" sonrası şezlong ve şemsiyelerin yarısı serbest plaj hareketinin baskısıyla kaldırıldıktan sonra, Naxos'ta iş insanlarının alarma geçtiği ve açığa çıkan ihlaller ve büyük tepkilere karşı sınırlamalar koymaya çalıştığı görünüyor.

Naxos'un Plaka plajında akşam saatlerinde, yerel halkın kamyonların plaj işletmelerinden şezlong topladığını fark ettiği görüldü. Aynı durumun adanın diğer büyük plajlarında, Agia Anna ve Agios Prokopios gibi yerlerde de yaşandığı görünüyor.

Ancak Naxos'ta bu hareket "gönüllü" olarak gerçekleşiyor, zira Paros'ta olduğu gibi ilgili hizmetler tarafından denetim yapılmamış durumda ve muhtemelen yakında bir denetim yapılacağı ve yaptırımların uygulanacağı bilgileriyle ilişkilendiriliyor.

Ciddi şikayetler ve yaptırım korkusu

Bu durumu frenlemeye çalışan "Naxos Plajlarını Kurtarın" hareketinin üyesi olan Eleni Andrianopoulou'nun ciddi şikayeti önceden geldi. Andrianopoulou, dün ERT'ye yaptığı açıklamada, sahilin büyük bir bölümünün işgal edilmesi ve ahşap ve beton yapıların varlığı gibi ihlallerin yanı sıra Plaka plajında denizden çıkan kaya oluşumunun da bulunduğunu belirtti.

Özellikle Andrianopoulou, özel bir kazıcı ile bir iş insanının denizden kırdığı ve çıkardığı kaya plakalarından bahsetti. Bu durum plajın varlığını ciddi şekilde tehdit ediyor (ki bu nedenle plaja Plaka adı verilmiştir), müdahaleden dolayı erozyon riski büyük.

İş insanları akşamleyin plajlara "düzen" getirmiş olabilirler, ancak şimdiye kadar yapılan ihlaller yerel halkın topladığı ve yetkili hizmetlere sunacağı materyallerden ve dün kadar şemsiye ve şezlongla dolu olan plajların fotoğraflarından kanıtlanabilir durumda.

Halkidiki'de Serbest Plajlar

Aynı zamanda, tepkiler artıyor ve daha fazla kişi serbest plajlara destek veriyor.

Halkidiki'de yıllardır turistik gelişimin sunağında büyük bir sorunla karşılaşan bir grup sosyal medyada (Halkidiki Vatandaş Hareketi) oluşturuldu ve birkaç saat içinde 2,822 üyeye ulaştı.

"Paros ve Naxos'taki vatandaşların mücadeleleriyle aynı dalgada, artık hepimizin eşit şekilde sahip olduğu Halkidiki plajlarını geri kazanma ve iş insanlarının yasal olmayan işgaline karşı durma zamanı geldi. Bu iş insanları doğal manzarayı sadece yok etmekle kalmayıp aynı zamanda vatandaşların büyük bir kısmını erişimden mahrum bırakıyor", yeni hareketin amacı olarak belirtiliyor.

Şimdiye kadar, bu grupta denize erişim neredeyse imkansız hale getirilen onlarca durum paylaşıldı. Bir plaj bardan veya otelden hizmet satın alınmadıkça denize erişimin engellendiği bildiriliyor ve iş insanlarının erişimi engellemek için duvarlar inşa ettiği rapor ediliyor.