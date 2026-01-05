Haberler

Yunanistan'da uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki havalimanlarında yaşanan uçuş iptallerine yol açan teknik arıza üzerine savcılık soruşturma başlattı. Atina Başsavcısı Aristidis Korias, sorunun kaynağının araştırılması için acil soruşturma talimatı verdi.

YUNANİSTAN'daki havalimanlarında uçuş iptallerine yol açan teknik arızaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Yunan basını, Atina Başsavcısı Aristidis Korias'ın, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattığını duyurdu. Elektronik Suçlar Dairesi tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağının araştırılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti