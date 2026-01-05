Yunanistan'da uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yunanistan'daki havalimanlarında yaşanan uçuş iptallerine yol açan teknik arıza üzerine savcılık soruşturma başlattı. Atina Başsavcısı Aristidis Korias, sorunun kaynağının araştırılması için acil soruşturma talimatı verdi.
Yunan basını, Atina Başsavcısı Aristidis Korias'ın, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattığını duyurdu. Elektronik Suçlar Dairesi tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağının araştırılacağı belirtildi.
