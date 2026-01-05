Yunanistan'da uçuş iptallerine neden olan arızayla ilgili soruşturma başlatıldı

YUNANİSTAN'daki havalimanlarında uçuş iptallerine yol açan teknik arızaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Yunan basını, Atina Başsavcısı Aristidis Korias'ın, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattığını duyurdu. Elektronik Suçlar Dairesi tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağının araştırılacağı belirtildi.