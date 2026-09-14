Haberler

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü, 25 kayıp

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü, 25 kayıp
Güncelleme:
+61 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YUNANİSTAN'da, Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.

YUNANİSTAN'da, Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.

Yunan basını, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battığını duyurdu. Teknenin batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin kaybolduğu, 51 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Yunanistan Sahil Güvenliği, ek botların katılımıyla geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı

Cephede tüm hesaplar altüst oldu! Onlarca askeri tek tek esir aldılar
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Kene kabusu bir can daha aldı! 64 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Bursa'da tepki çeken görüntü! Kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu

Kucağındaki kediye yaptığı kamerada! Mahalleli ayaklandı
Girit açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 25 kayıp, 51 kişi kurtarıldı

Girit açıklarında göçmen teknesi battı! 25 kişi kayıp
Akaryakıt zammı Suriye'yi ayağa kaldırdı! Petrol tankerlerini durdurdular

Suriye'de zam isyanı! Yollar kapatıldı, petrol tankerleri durduruldu