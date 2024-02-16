Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı

Yunanistan, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı parlamentoda oyladı. 300 sandalyeli parlamentodaki 176 milletvekilinden oluşan partiler arası çoğunluk tarafından onaylandı. Böylece Yunanistan eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.

ORTODOKS KİLİSESİ TASARIYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepki göstermişti. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunuyordu.

EŞCİNSEL EVLİLİĞİN YASAL OLDUĞU AB ÜLKESİ SAYISI 15'E ÇIKTI

Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.