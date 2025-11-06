Haberler

Yunanistan'da Doktorlar 48 Saatlik Greve Gitti

Yunanistan'da Doktorlar 48 Saatlik Greve Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, personel sayısının artırılması ve maaşların yükseltilmesi talebiyle 48 saatlik greve başladı. Grev, Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonu'nun (OENGE) çağrısıyla gerçekleşti.

YUNANİSTAN'da devlet hastanelerinde çalışan doktorların 48 saatlik greve gittiği bildirildi.

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonu'nun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı. Doktorların, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını ve maaşların yükseltilmesini talep ettikleri belirtildi.

OENGE Başkanı Yiannis Galanopoulos, grev ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu seferberlik, bir tepki ve bir tırmanışı temsil ediyor. Bizi sebepsiz yere şikayet eden 'sefil' bir azınlık olarak gösteriyorlar. Ancak, sefil olan tutumumuz değil, hastanelerde her gün deneyimlediğimiz gerçeklik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 370.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde

Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili ifadeler kan dondurdu: Annesini öldüreceğini söylüyordu

Güllü'nün ölümünde korkunç iddia: Annesini öldüreceğini planlamış
Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı, ülkesinde tutuklandı

Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.