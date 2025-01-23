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2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinden çıktı

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Yunanistan'ın Selanik kentinde, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu düşünülen bir kadın heykeli çöp poşetinde bulundu. Selanik'in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişi tarafından bulunan ve yetkililere teslim edilen 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykelin, Helenistik döneme ait olduğu açıklandı.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer bir kadın heykeli bulundu.

ÇÖP POŞETİNDE BULUNDU

Selanik'in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişinin, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli çöp poşetinde bulduğu ve yetkililere teslim ettiği bildirildi.

2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinden çıktı

HELENİSTİK DÖNEME AİT ÇIKTI

Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender'in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği milattan önce 320-30 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.

ARKEOLOGLARA TESLİM EDİLDİ

Analiz için arkeologlara teslim edilen heykelin incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edileceği kaydedildi.

Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinden çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOYUN Park:

eee ne olmuş yani. Batıda katledilen masumlara çare olacak mı?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başını almışlar demek ki

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