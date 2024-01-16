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Yunan yük gemisine Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenlendi

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Denizcilik risk yönetimi şirketi Ambrey, Yunanistan'a ait bir yük gemisinin Kızıldeniz'de füze ile vurulduğunu açıkladı. Gemi, Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana İsrail'i ziyaret etmiş ve Süveyş'e gitmekteydi. Olayın ardından gemi rotasını değiştirerek bir limana yöneldi. Bu saldırı, ABD ve Birleşik Krallık'ın Kızıldeniz'deki saldırılara karşı yaptığı grevlerin ardından gerçekleşti.

Bir denizcilik risk yönetimi şirketi olan Ambrey'in açıklamasına göre, Yunanistan'a ait bir yük gemisiKızıldeniz'de birsalı günü bir füze ile vuruldu.

"Ambrey'in bir uyarısına göre, "Malta bayraklı, Yunanistan'a ait bir kuru yük gemisinin, güneyden kuzeye Kızıldeniz'i geçerken bir füze ile hedef alındığı ve etkilendiği bildirildi."

Ambrey, Gazze'deki savaşın patlak vermesinden bu yana İsrail'i ziyaret etmiş olan ve Süveyş'e gitmekte olan geminin, olayın ardından rotasını değiştirip bir limana yöneldiğini belirtti.

Pazar günü, Husilerin Amerikan bir muhribi hedef alan bir cruise füzesini düşürmesinin ardından Pazartesi günü Umman Körfezi'nde bir Amerikan'a ait yük gemisi başka bir isyancı füzesi tarafından vuruldu.

Füze saldırıları, Cuma günü Kızıldeniz'deki saldırılara karşı ABD ve Birleşik Krallık'ın yaptığı grevleri takip etti ve bu saldırılar önemli bir su yolundaki nakliyeyi sekteye uğrattı.

Husiler, İsrail ile bağlantılı olduklarını düşündükleri gemilere saldırıyorlardı, ancak Cuma günkü saldırılardan sonra ABD ve İngiliz çıkarlarını "meşru hedefler" olarak ilan ettiler.

İngiliz Donanması tarafından işletilen bir deniz güvenliği ajansı olan United Kingdom Maritime Trade Operations, Yemen'deki Saleef'in kuzeybatısındaki bir bölgede bir "olay" bildirdi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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