Yunan basınından skandal manşet! Türk F-16 uçaklarını taciz edip suçu bizi atmaya çalıştılar

Dün akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunan F-16'ları tarafından radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Son dönemde ilişkilerin iyiden iyiye gerildiği Yunanistan'ın bu hamlesine gerekli karşılık verilirken, komşu basını yaşanan olayı okurlarına skandal bir manşetle duyurdu. "Türkler Ege'de gerilimi tırmandırıyor" ifadesiyle çıkan Ta Nea gazetesi haberde "Türk savaş jetleri kararlaştırılandan bir saat önce Yunan hava sahasına girdi" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunan uçakları dün önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk uçaklarının görevini engellemek üzere radar kilidi attı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu taciz sonrası Yunan uçakları bölgeden uzaklaştırıldı.

YUNAN BASININDA TEPKİ ÇEKEN HABER

Yunan basını ise bölgede yaşananları skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu. Ta Nea gazetesi 'Türkler Ege'de gerilimi tırmandırıyor' manşeti ile çıktı. Haberde 'Türk savaş jetleri kararlaştırılandan bir saat önce Yunan hava sahasına girdi' iddiasına verildi. Türk F-16'larının Yunan Hava Sahası'na planlanan saatten önce girdiğini öne süren gazete Ankara'nın uçuş bilgilerini de paylaşmadığını belirtti.

TANSİYON MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE ZİRVE YAPMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti. Miçotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek "Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum." demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu. Yunan Başbakan'ın "Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir" sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.