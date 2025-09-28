Haberler

Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı

Haberler
Güncelleme:
Eski Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, farklı pozisyonlardaki görevleri sırasında 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

2007-2024 arasında üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevler sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen Renjian'a idam cezası verildi.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme idam cezasını ertelerken, Renjian'ın suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi.

2024 YILINDA PARTİDEN ATILMIŞTI

Çin Komünist Partisi, Renjian'ı açılan soruşturmadan altı ay sonra 2024 yılının Kasım ayında partiden atmıştı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAnadoludan:

Bizde olsa daha üst makama gelir

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozhan null:

bizde terfi verilir

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFOX MOLDER:

bizde olsa idam ede ede memur kalmaz

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Anlık bizim ülkedeki memurlar, Aaa rüşvet almak suç mu.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları......:

Keşke bizim deccal de idan edilse

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKursad Kiyici:

Kemik yağmadığına göre... :

yanıt0
yanıt0
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
