Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
Eski Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, farklı pozisyonlardaki görevleri sırasında 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
Çin'in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
2007-2024 arasında üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevler sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen Renjian'a idam cezası verildi.
2 YIL HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ
Mahkeme idam cezasını ertelerken, Renjian'ın suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi.
2024 YILINDA PARTİDEN ATILMIŞTI
Çin Komünist Partisi, Renjian'ı açılan soruşturmadan altı ay sonra 2024 yılının Kasım ayında partiden atmıştı.