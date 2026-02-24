Haberler

Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı
Güncelleme:
İrlanda'nın Cork kentinde bir adam, yolda yürürken tanımadığı bir kadına durup dururken yumruk attı. Kadının elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İrlanda'nın Cork kentinde sokak ortasında yaşanan dehşet verici saldırı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda kendi halinde yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı.

Talihsiz kadın, darbenin şiddetiyle sarsılarak yere düştü. Kadının elmacık kemiğinin kırıldığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından bölge polisi saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaşan yetkililer, görgü tanıklarına ve faili tanıyanlara ifade vermeleri için çağrıda bulundu.

