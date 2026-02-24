Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

İrlanda'nın Cork kentinde sokak ortasında yaşanan dehşet verici saldırı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda kendi halinde yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı.

YUMRUK DARBESİYLE KENDİNDEN GEÇTİ

Talihsiz kadın, darbenin şiddetiyle sarsılarak yere düştü. Kadının elmacık kemiğinin kırıldığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın ardından bölge polisi saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaşan yetkililer, görgü tanıklarına ve faili tanıyanlara ifade vermeleri için çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com