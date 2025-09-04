Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi

Mısır'da motosikletle yolcu taşıyan bir taksi şoförü, yolcusunun İsrailli bir turist olduğunu fark edince yolcuyu araçtan indirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına dünya genelinde büyük tepki gösterilirken; Mısır'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

YOLCUSUNUN İSRAİLLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İNDİRDİ

Edinilen bilgiye göre Mısır'da motosikletle yolcu taşıyan bir taksi şoförü, yolcusunun İsrailli bir turist olduğunu fark etti. Motosiklet şoförü, yolcunun araçtan inmesini isterken; o anlar kameralarca kaydedildi.