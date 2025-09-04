Haberler

Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi

Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi
Haber Videosu

Mısır'da motosikletli bir taksi şoförü, yolcusunun İsrailli bir turist olduğunu fark edince yolcunun motosikletten inmesini istedi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Mısır'da motosikletle yolcu taşıyan bir taksi şoförü, yolcusunun İsrailli bir turist olduğunu fark edince yolcuyu araçtan indirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına dünya genelinde büyük tepki gösterilirken; Mısır'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

YOLCUSUNUN İSRAİLLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İNDİRDİ

Edinilen bilgiye göre Mısır'da motosikletle yolcu taşıyan bir taksi şoförü, yolcusunun İsrailli bir turist olduğunu fark etti. Motosiklet şoförü, yolcunun araçtan inmesini isterken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

her kutsal üç kitapta ancak yapana bir tepki gösterebilirsin, onun milletinden akrabasından birine ceza veremezsin. öte yandan her yahudi aynı değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti' iddiası

Bomba iddia! ABD'nin teklifine Hamas ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.