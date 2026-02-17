Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Filipinler'in başkenti Manila'daki havaalanında görevli bir güvenlik görevlisi, rutin kontrol sırasında bir yolcunun çantasından 300 dolar (13 bin TL) çaldı ve yakalanmamak için parayı yutarak gizlemeye çalıştı. Olayın görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı ve soruşturma başlatıldı.
- Filipinler'in Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı Terminal 1'de bir güvenlik görevlisi, bir yolcunun bagajından 300 dolar çaldı ve parayı yutmaya çalışırken kameralara yakalandı.
- Filipinler Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Office for Transportation Security (OTS) olayla ilgili soruşturma başlattı ve Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, görevlilere idari ve cezai yaptırım uygulanması talimatı verdi.
- OTS, zanlının parayı yuttuğu iddiasını reddetti ve iş birliği şüphesi bulunan diğer personelle birlikte idari soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Filipinler'in Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı Terminal 1 güvenlik noktasında meydana gelen olayda, bir yolcu bagajından para eksildiğini fark ederek yetkililere bildirdi.
AĞZINA ATIP YUTMAYA BAŞLADI
Yapılan incelemede, bir güvenlik görevlisinin çantadan 300 dolar tutarında banknotları aldığı belirlendi. Ardından görevli, parayı saklamak için üç adet 100 dolarlık banknotu ağzına tıkıp yutmaya çalışırken kamera görüntülerine yakalandı. Görüntülerde, parayı suyla yutmaya çalıştığı anlar da yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Filipinler Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Office for Transportation Security (OTS) olayı soruşturmaya aldı. Bakan Jaime Bautista, görevliler hakkında hem idari hem de cezai yaptırımlar uygulanması talimatını verdiğini duyurdu. OTS, zanlının çaldığı parayı yuttuğunu iddia etmesine rağmen bu savunmayı reddettiğini belirtti ve iş birliği yaptığı şüphe edilen diğer personellerle birlikte idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Olay, havalimanı güvenliğine ve yolcu haklarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. Özellikle bu tür olayların havacılık güvenlik zincirinde ciddi güven bunalımına yol açabileceğine işaret eden uzmanlar, denetim mekanizmalarının daha da sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.