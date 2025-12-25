Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yol kenarında namaz kılan bir Filistinli, bir İsraillinin kullandığı ATV aracının hedefi oldu.

NAMAZ KILAN FİLİSTİNLİ'YE ÇARPTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracını doğrudan namaz kılan kişinin üzerine sürdüğü ve çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bölgedeki insan hakları örgütleri, sivil halka yönelik artan yerleşimci şiddetine dikkat çekerek yetkililerin saldırgan hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu.