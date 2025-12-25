Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
İşgal altındaki Batı Şeria'da, bir İsraillinin kullandığı ATV aracıyla namaz kılan bir Filistinliye saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün çarptığı kişiye yardım edilerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı ve insan hakları örgütleri, saldırgan hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, yol kenarında namaz kılan bir Filistinli, bir İsraillinin kullandığı ATV aracının hedefi oldu.
NAMAZ KILAN FİLİSTİNLİ'YE ÇARPTI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracını doğrudan namaz kılan kişinin üzerine sürdüğü ve çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Bölgedeki insan hakları örgütleri, sivil halka yönelik artan yerleşimci şiddetine dikkat çekerek yetkililerin saldırgan hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu.