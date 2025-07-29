Yol çöktü! Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı

Singapur'un Tanjong Katong bölgesinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Kadın bir sürücü, seyir halindeyken aracının bir anda yolun ortasında oluşan devasa bir çukura düşmesiyle büyük bir panik yaşadı.

Olay, trafiği yönlendiren bir yol işçisinin gözleri önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, araç ilerlerken yol aniden çöktü ve otomobil saniyeler içinde çukurun içine gömüldü. Şans eseri çukur daha da derinleşmeden sürücü kurtarılabildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla araç dikkatlice çukurdan çıkarıldı. O esnada büyük bir şok yaşayan kadın sürücü ise hızlıca güvenli bir şekilde araçtan tahliye edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yerel yetkililer, çökmenin muhtemelen yer altındaki bir su sızıntısı veya toprak boşalması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken bölgede incelemeler sürüyor.

Mahalle sakinleri ve olay anına şahit olanlar, yaşananları "kabus gibi" olarak nitelendirdi. Bir görgü tanığı, "Araba yavaşça ilerliyordu, bir anda yol kayboldu ve araç içine gömüldü. Film sahnesi gibiydi" dedi.

Singapur'da nadiren de olsa yaşanan bu tür yol çökmeleri, özellikle yoğun yağış sonrası toprak kayması ve altyapı sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçebilmek için bölgede kapsamlı bir güvenlik ve zemin kontrolü yapılacağını duyurdu.