Yoğun bakımda kolunda serumla yatan kadına iki erkek hemşire cinsel saldırıda bulundu, diğer ihtimal daha da korkunç - Haberler

Yoğun bakımda kolunda serumla yatan kadına iki erkek hemşire cinsel saldırıda bulundu, diğer ihtimal daha da korkunç
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Hindistan'da gıda zehirlenmesi yaşayan bir kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Kadın yoğun bakımda serum aldığı sırada iki hemşirenin tecavüzüne uğradı. Kadının iddiasına göre kendisine tecavüz eden kişi sayısı 2 değil, 3'ü. Çünkü kocasının da kendisine tecavüz ettiğine öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hindistan'ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaıpur'da bir kadın, gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini kararlaştırdı.
Kadın, ilaçlarını almasının ardından serum verilerek uyutuldu. İddialara göre kadının uyuduğu sırada yoğun bakıma giren iki hemşire, kadına tecavüzde bulundu. Kadın ise tecavüz sırasında uyandı.
Fakat kadının iddiasına göre kendisine tecavüz edenlerin sayısı 2 değil, 3'tü. Kadına göre kocası da kendisine tecavüz etti. Hatta hemşireler, kocasının isteği üzerine kendisine tecavüzde bulundu.
Kadının bu korkunç iddialarının ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtların incelenmesinin ardından neler yaşandığı tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak. Diğer yandan karı ve kocanın arasının bozuk olduğu bilgisi de verildi.