Yılan uzmanı gittiği evde korkunç bir olay yaşadı, o anları kimse dillendirmek istemiyor

Avustralya'da yılan uzmanı olarak çalışan Kane Durrant'ın gittiği evdeki bir yılanın saldırısına uğraması sonucunda bileği koptu. Durrant'ın bileği, kaldırıldığı hastanede yeniden yerine dikildi.

Avustralya Yeni Güney Galler'de yılan uzmanı olarak görev yapan Kane Durrant bir yılanı kontrol altına almak için ihbara gitti. Ancak işler bu sefer Durrant'ın istediği gibi olmadı.

BİLEĞİNİ KOPARDI

Yılan, Durant'ın kendisini yakalamasının ardından ani bir hamle ile yılan uzmanının elinden kurtuldu ve Durant'ın bileğine saldırdı. Bileği kopan Durrant hemen hastaneye kaldırıldı.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından kolundan kan fışkıran Durant kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı ve bileği yeniden yerine dikildi. Durant saldırı anlarını "Korkunç" diyerek tanımladı. Fakat arkadaşları, tanık oldukları o anlar hakkında konuşmak istemediklerini dile getirdi.

İşte talihsiz adamın kolunun son hali: