Yılan Adası'nı işgale gelen savaş gemisine 'Rus gemisi defol git' diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde Yılan Adası'nı savunan 13 Ukrayna askeri gündem olmuştu. Askerlerin Rus bombardımanı sonrası öldüğü düşünülmüştü ancak daha sonra esir alındıkları öğrenilmişti. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde adaya yaklaşan Rus donanmasına "Rus gemisi defol git" diyen askerin Ukrayna ordusu tarafından savaş kahramanı ilan edildiği öğrenildi.

ADAYA YAPILAN SALDIRIYI 2 KEZ GERİ PÜSKÜRTMÜŞLERDİ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi. Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, "13 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık" ifadelerine yer verilmişti.

"RUS GEMİSİ DEFOL GİT"

Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya "Rus savaş gemisi, defol git" yanıtını vermişti.