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Almanya'da Yeşiller Partisi'nden Eyalet ve Federal İçişleri Bakanlarına 'Aşırı Sağ' Tepkisi

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Almanya Yeşiller Partisi, Hamburg'daki İçişleri Bakanları Konferansı'nda aşırı sağ tehdidinin gündeme alınmamasını eleştirerek, federal ve eyalet içişleri bakanlarına ortak ve kararlı mücadele çağrısı yaptı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN ) – Almanya Yeşiller Partisi, Hamburg'da yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı'nda aşırı sağ tehdidin gündeme alınmamasını eleştirerek, Federal ve Eyalet İçişleri Bakanlarına ortak ve kararlı mücadele çağrısında bulundu.

Almanya'da Yeşiller Partisi, Hamburg'da düzenlenecek İçişleri Bakanları Konferansı öncesinde, aşırı sağ tehdidinin toplantının gündeminde yer almamasını eleştirdi.

Yeşiller Partisi'nden federal ve eyalet düzeyinde görev yapan 17 üst düzey iç politika temsilcisinin Rheinische Post gazetesine gönderdiği ortak açıklamada, aşırı sağla mücadelenin konferansta tali bir konu olmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, aşırı sağın Almanya'nın iç güvenliği açısından en büyük tehditlerden biri olmaya devam ettiği ve tehdidin "endişe verici derecede yüksek seviyede" seyrettiği ifade edildi.

Mülteci yurtlarına ve demokrasi için faaliyet gösteren kişilere yönelik saldırıların, aşırı sağ kaynaklı tehdidin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen konunun İçişleri Bakanları Konferansı'nın gündemine alınmamasının "anlaşılmaz" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sosyal medyada gençlerin radikalleşmesine karşı daha kararlı adımlar atılması, mağdurların daha etkin korunması, anayasa düşmanlarının silahsızlandırılması, aşırı sağcı yapıların finansman kaynaklarının dağıtılması ve önleme ile radikalleşmeden uzaklaştırma programlarının kalıcı şekilde desteklenmesi talep edildi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Marcel Emmerich, yaklaşan eyalet seçimleri ve onur yürüyüşü (CSD) etkinlikleri nedeniyle aşırı sağcı grupların oluşturduğu tehdidin birçok kişi açısından daha da arttığını söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Meclisi'nde Yeşiller Grup Başkanvekili ve İç Politika Sözcüsü Julia Höller ise sağ kaynaklı şiddetin arttığını belirterek, Federal ve Eyalet İçişleri Bakanlarının ortak hareket etme konusunda yeterli siyasi iradeyi göstermediğini savundu.

Kaynak: ANKA
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