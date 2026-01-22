Haberler

Yeni Zelanda'da toprak kayması: 2 ölü

Yeni Zelanda'da toprak kayması: 2 ölü
Güncelleme:
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, bölgede kayıplar olduğunu bildirirken, başbakan yardımda bulunacaklarını açıkladı.

YENİ Zelanda'da meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'na bağlı Bay of Plenty bölgesindeki Maunganui Dağı'nın eteklerinde bir kamp alanında yerel saatle 09.30'da toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, bölgede çok sayıda kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Papamoa bölgesinde de heyelan meydana geldiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, hükümetin afetlerden etkilenenlere destek olmak için çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
