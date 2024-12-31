Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla Türkiye saatiyle 13.00 itibarıyla girdi.
2025 yılına girmek için dünya genelinde geri sayım hızla devam ediyor. Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.
Pasifik Ada Ülkesi'ni, Yeni Zelanda'daki Chatham Adaları takip edecek ve ardından Yeni Zelanda'nın çoğu, Tokelau, Samoa, Tonga, Kiribati'nin Phoenix Adaları ve Antarktika'nın bazı bölgeleri ile birlikte kutlama yapacak.
HAVAİ FİŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Yeni yıla ilk giren ülke Kiribati'deki kutlamalar ise görülmeye değer cinstendi. Dev bir konser düzenlenirken takvimler 2025'i gösterdiğinde havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.
İşte ülkelerin 2025'e nasıl gireceği sıralaması :
- Kiribati
- Yeni Zelanda
- Fiji, Rusya'nın küçük bölgeleri
- Avustralya Muş'u
- Japonya, Güney Kore
- Çin, Malezya, Singapur, Hong Kong, Filipinler
- Hindistan, Sri Lanka
- BAE, Umman, Azerbaycan
- Yunanistan, Güney Afrika, Kıbrıs, Mısır, Namibya
- Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Nebraska, Fas, Kongo, Malta
- İngiltere, İrlanda, Portekiz
- Brezilya, Arjantin, Şili
- Porto Riko, Bermuda, Venezuela, ABD Virgin Adaları, Britanya Virjin Adaları
- ABD Doğu Yakası (New York, Washington DC, vb.), Peru, Küba, Bahamalar
- Meksika, Kanada'nın bazı bölgeleri ve ABD
- ABD Batı Yakası (Los Angeles, San Francisco, vb.)
- Hawaii, Fransız Polinezyası
- Samoa