Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu

2025 yılına girmek için dünya genelinde geri sayım hızla devam ediyor. Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Pasifik Ada Ülkesi'ni, Yeni Zelanda'daki Chatham Adaları takip edecek ve ardından Yeni Zelanda'nın çoğu, Tokelau, Samoa, Tonga, Kiribati'nin Phoenix Adaları ve Antarktika'nın bazı bölgeleri ile birlikte kutlama yapacak.

HAVAİ FİŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Yeni yıla ilk giren ülke Kiribati'deki kutlamalar ise görülmeye değer cinstendi. Dev bir konser düzenlenirken takvimler 2025'i gösterdiğinde havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

İşte ülkelerin 2025'e nasıl gireceği sıralaması :