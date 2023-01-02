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Yeni yıl geleneği devam etti: Soğuk havaya rağmen suya girdiler

Dünya Haberleri

Yeni yıl geleneği devam etti: Soğuk havaya rağmen suya girdiler

Her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen 'Kutup Ayısı Dalışı' (Polar Bear Plunge) kapsamında Portekiz, Hollanda ve Kanada'nın farklı şehirlerinde yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden soğuk suya girdi.

Her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen 'Kutup Ayısı Dalışı' (Polar Bear Plunge) kapsamında Portekiz, Hollanda ve Kanada'nın farklı şehirlerinde yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden soğuk suya girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hollanda Portekiz Kanada Dünya Haberler

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