Yeni yıl geleneği devam etti: Soğuk havaya rağmen suya girdiler
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Her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen 'Kutup Ayısı Dalışı' (Polar Bear Plunge) kapsamında Portekiz, Hollanda ve Kanada'nın farklı şehirlerinde yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden soğuk suya girdi.
Her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen 'Kutup Ayısı Dalışı' (Polar Bear Plunge) kapsamında Portekiz, Hollanda ve Kanada'nın farklı şehirlerinde yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden soğuk suya girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya