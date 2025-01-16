Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar

Yeni Suriye Yönetimi, İran ve İsrail Vatandaşlarının Girişini Yasakladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Şam'a gerçekleştirilecek uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı. Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek ve resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

Suriye'nin yeni yönetiminden

İki ülkenin vatandaşları ülkeye giremeyecek

Ahmed eş- Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Şam'a gerçekleştirilecek uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı.

23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

İKİ ÜLKENİN VATANDAŞLARI SURİYE'YE GİREMEYECEK

Buna göre, Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları Suriye'ye giriş yapabilecekler.

SURİYE VATANDAŞLARI BELGE İBRAZ EDECEK

Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.

Öte yandan, basın mensupları da özel bir izne tabi tutulacak.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
img

Kesin kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.