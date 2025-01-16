Yeni Suriye Yönetimi, İran ve İsrail Vatandaşlarının Girişini Yasakladı
Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Şam'a gerçekleştirilecek uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı. Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek ve resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.
Suriye'nin yeni yönetiminden
İki ülkenin vatandaşları ülkeye giremeyecek
Ahmed eş- Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Şam'a gerçekleştirilecek uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı.
23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden yolculara özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.
İKİ ÜLKENİN VATANDAŞLARI SURİYE'YE GİREMEYECEK
Buna göre, Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları Suriye'ye giriş yapabilecekler.
SURİYE VATANDAŞLARI BELGE İBRAZ EDECEK
Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.
Öte yandan, basın mensupları da özel bir izne tabi tutulacak.