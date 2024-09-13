Yeni plan devrede! Ülkesine geri dönmeyi kabul eden mültecilere 1 milyon TL ödeyecekler

Ülkesine gelen göçmenleri topluma entegre etmekte zorlanan İsveç hükümeti, ülkesine geri dönmeyi kabul eden mültecilere 2026 yılından itibaren 350.000 kron (yaklaşık 1,15 milyon Türk Lirası) ödenmesinin planlandığını duyurdu. İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, konuya ilişkin, "Göç politikamızda bir paradigma değişiminin ortasındayız" ifadelerini kaydetti.

AVRUPA'DA GÖÇMEN KARŞITLIĞI TIRMANIYOR

Göçmen sorunu ülkelerin sosyal güvenlik sisteminde de büyük aksamalara sebep olurken geçtiğimiz ay Almanya'nın Solingen kentinde üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklama olayıyla birlikte Avrupa ülkelerinde göçmen karşıtı siyaseti kuvvetlendirdi.

İsveç Göçmenlik Dairesi'nin internet sitesinden gerçekleştirilen açıklamada, mevcut düzenlemelere göre şu an İsveç'te yaşayıp ülkesine dönmeyi kabul eden bir yetişkin 10.000 kron (32.921 Türk Lirası), bir çocuk 5.000 kron (16.450 Türk Lirası) hibe alabiliyor. Verilen bu hibenin aile başına 40.000 kronluk (131.606 Türk Lirası) üst sınırı bulunuyor.

"HİBE 1984'TEN BERİ VAR AMA ÇOĞU KİŞİ BUNU BİLMİYOR"

İktidarı dışarıdan destekleyen İsveç Demokratları partisi parlamento üyesi Ludvig Aspling ise, konu hakkında "Hibe, 1984'ten beri var fakat çoğu kişi bilmiyor. Nispeten az sayıda insan başvuruyor" açıklamasında bulundu.

Euronews'in aktardığına göre, göçmenler arasındaki yüksek işsizlik oranları ile birlikte, İsveç'in gelir dağılımındaki eşitsizlikler de artış gösterdi ve ülkenin sosyal güvenlik sisteminde de aksamalar meydana geldi. 2015 yılında göçmen krizi bir dönüm noktası olarak görülürken dönemin Sosyal Demokrat hükümeti açık kapı politikalarını devam ettirmeyecekleri açıklamasını yapmıştı.