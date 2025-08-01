Yeni 'James Bond' Filminin Senaristi Belli Oldu

Yeni 'James Bond' Filminin Senaristi Belli Oldu
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2028'de vizyona girmesi beklenen yeni 'James Bond' filminin senaristi, ünlü dizi 'Peaky Blinders'ın yazarı Steven Knight olarak açıklandı. Filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek.

YENİ 'James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim açıklandı.

Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ün üstleneceği yeni 'James Bond' filminin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu. 2028'de vizyona girmesi beklenen yeni 'James Bond' filminin senaristinin 'Peaky Blinders' ile tanınan Steven Knight olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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